Fête de la Saint Michel Mialet

Fête de la Saint Michel
Lieu-dit Le Bourg Mialet Dordogne
C’est une fête foraine organisée sur 3 jours
Le vendredi soir à partir de 18h ouverture de la fête foraine avec food truck et à 20h30 concert avec le groupe what the funk
Le Samedi 14h Grande course de caisses à savon le soir repas et animation par un DJ suivie d’un feu d’artifice
Le dimanche fête foraine .
Lieu-dit Le Bourg Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lamainverte.miallet@gmail.com
