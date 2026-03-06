Fête de la Saint Michel Mialet

Fête de la Saint Michel

C’est une fête foraine organisée sur 3 jours

Le vendredi soir à partir de 18h ouverture de la fête foraine avec food truck et à 20h30 concert avec le groupe what the funk

Le Samedi 14h Grande course de caisses à savon le soir repas et animation par un DJ suivie d’un feu d’artifice

Le dimanche fête foraine .

Lieu-dit Le Bourg Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lamainverte.miallet@gmail.com

