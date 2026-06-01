Fête des lumières, Grotte de Trabuc, Mialet

Fête des lumières Samedi 20 juin, 13h45 Grotte de Trabuc Gard

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T13:45:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T13:45:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Tout public.

©Philippe Nicolas

Grotte de Trabuc 2316 route des grottes de Trabuc, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.grotte-de-trabuc.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 03 28 »}]

Lancement de la saison estivale avec une installation éphémère de 1 400 bougies. Visite guidée à la lampe à carbure à 18h30.