Fête des lumières, Grotte de Trabuc, Mialet
Fête des lumières, Grotte de Trabuc, Mialet samedi 20 juin 2026.
Fête des lumières Samedi 20 juin, 13h45 Grotte de Trabuc Gard
Payant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T13:45:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T13:45:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Tout public.
©Philippe Nicolas
Grotte de Trabuc 2316 route des grottes de Trabuc, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.grotte-de-trabuc.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 03 28 »}]
Lancement de la saison estivale avec une installation éphémère de 1 400 bougies. Visite guidée à la lampe à carbure à 18h30.
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