Journées des grottes aménagées, Grotte de Trabuc, Mialet

Journées des grottes aménagées 6 et 7 juin Grotte de Trabuc Gard

Une place achetée, une place offerte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

©Philippe Nicolas

Grotte de Trabuc 2316 route des grottes de Trabuc, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.grotte-de-trabuc.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 03 28 »}]

Visites à prix attractif (une place achetée, une place offerte), ateliers minéraux par le petit géologue de 14h à 17h et visite guidée à la lampe à carbure le 6 à 18h30. Visite