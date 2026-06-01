Concert acoustique, Temple de Mialet, Mialet
Concert acoustique, Temple de Mialet, Mialet samedi 13 juin 2026.
Concert acoustique Samedi 13 juin, 18h00 Temple de Mialet Gard
Participation au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00
De l’association La Sauque Ronde.
Temple de Mialet 17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie
Avec Cécilia Simonet, Magali Méjean et Thom Albaard, harpe, guitare, oud, saz et percussions dans une ambiance tamisée et intimiste.
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