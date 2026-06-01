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Concert acoustique, Temple de Mialet, Mialet

Concert acoustique, Temple de Mialet, Mialet

Concert acoustique, Temple de Mialet, Mialet samedi 13 juin 2026.

Lieu : Temple de Mialet

Adresse : 17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet

Ville : 30140 Mialet

Département : Gard

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Participation au chapeau

Concert acoustique Samedi 13 juin, 18h00 Temple de Mialet Gard

Participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

De l’association La Sauque Ronde.

Temple de Mialet 17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie
Avec Cécilia Simonet, Magali Méjean et Thom Albaard, harpe, guitare, oud, saz et percussions dans une ambiance tamisée et intimiste.

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