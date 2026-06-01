Mialet

Journée sports et environnement

Barrage Mialet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Animations nature et sportives gratuites seront proposées dans un lieu privilégié pour la découverte de l’environnement qui s’étend sur 77 hectares

Animations gratuites

-> Côté nature ateliers avec l’Exuvie, La Soupape Sauvage et le Tricycle Enchanté

-> Côté sportif tour d’escalade, tir à l’arc, paddle et canoë

-> Et aussi possibilité de randonnées pour les personnes à mobilité réduite avec l’association ça roule pour toi, des jeux avec la Ludothèque et Jeux autour de la circulation à vélo avec Des Jantes et des gens

Cette journée familiale est proposée par le Conseil départemental de la Dordogne, la Communauté de communes Périgord-Limousin, le Parc naturel régional Périgord-Limousin, le Bambou de Miallet , Commune de Miallet .

Barrage Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 55 43

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English : Journée sports et environnement

L’événement Journée sports et environnement Mialet a été mis à jour le 2026-06-05 par Isle-Auvézère