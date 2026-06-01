Journée sports et environnement Mialet
Journée sports et environnement Mialet dimanche 21 juin 2026.
Mialet
Journée sports et environnement
Barrage Mialet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Animations nature et sportives gratuites seront proposées dans un lieu privilégié pour la découverte de l’environnement qui s’étend sur 77 hectares
Animations gratuites
-> Côté nature ateliers avec l’Exuvie, La Soupape Sauvage et le Tricycle Enchanté
-> Côté sportif tour d’escalade, tir à l’arc, paddle et canoë
-> Et aussi possibilité de randonnées pour les personnes à mobilité réduite avec l’association ça roule pour toi, des jeux avec la Ludothèque et Jeux autour de la circulation à vélo avec Des Jantes et des gens
Cette journée familiale est proposée par le Conseil départemental de la Dordogne, la Communauté de communes Périgord-Limousin, le Parc naturel régional Périgord-Limousin, le Bambou de Miallet , Commune de Miallet .
Barrage Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 55 43
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English : Journée sports et environnement
L’événement Journée sports et environnement Mialet a été mis à jour le 2026-06-05 par Isle-Auvézère
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