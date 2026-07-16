Gym en extérieur, Bois du Val-l’Abbé, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Gym en extérieur Mardi 28 juillet, 14h00 Bois du Val-l’Abbé Seine-Maritime

Gratuit. Venir en tenue de sport. Rendez-vous sur le parking face au parc Henri-Barbusse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T15:30:00+02:00

Bois du Val-l’Abbé Avenue du Val-l’Abbé, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]

Amélioration de la condition physique générale. Travail de l’ensemble du corps.