Gym suédoise au parc Rives de Seine

Lancez-vous dans le Swedish Fit, anciennement la Gym Suédoise, un fitness fun et convivial qui vous permettra d’intégrer un reflex bien-être au quotidien.

Des séances de Yoga, Pilates, Sophrologie, Danse, Pilates Fusion, Ballet Sculpt… sont aussi proposées.

Tous les cours sont collectifs et à partir de 16 ans

Venez participer à des activités variées qui allient renforcement musculaire et cardio.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

samedi

de 10h30 à 12h30

lundi

de 18h30 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-29T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:30:00+02:00_2026-07-04T12:30:00+02:00;2026-07-06T18:30:00+02:00_2026-07-06T20:30:00+02:00;2026-07-11T10:30:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00;2026-07-13T18:30:00+02:00_2026-07-13T20:30:00+02:00;2026-07-18T10:30:00+02:00_2026-07-18T12:30:00+02:00;2026-07-20T18:30:00+02:00_2026-07-20T20:30:00+02:00;2026-07-25T10:30:00+02:00_2026-07-25T12:30:00+02:00;2026-07-27T18:30:00+02:00_2026-07-27T20:30:00+02:00;2026-08-01T10:30:00+02:00_2026-08-01T12:30:00+02:00;2026-08-03T18:30:00+02:00_2026-08-03T20:30:00+02:00;2026-08-08T10:30:00+02:00_2026-08-08T12:30:00+02:00;2026-08-10T18:30:00+02:00_2026-08-10T20:30:00+02:00;2026-08-15T10:30:00+02:00_2026-08-15T12:30:00+02:00;2026-08-17T18:30:00+02:00_2026-08-17T20:30:00+02:00;2026-08-22T10:30:00+02:00_2026-08-22T12:30:00+02:00;2026-08-24T18:30:00+02:00_2026-08-24T20:30:00+02:00;2026-08-29T10:30:00+02:00_2026-08-29T12:30:00+02:00



https://www.swedishfit.fr/



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

