AGENDA · Saint-Étienne-du-Rouvray
Gymnastique, Gymnase Joliot-Curie, Saint-Étienne-du-Rouvray
mercredi 29 juillet 2026 · Gymnase Joliot-Curie · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Gymnastique Mercredi 29 juillet, 14h00 Gymnase Joliot-Curie Seine-Maritime
Gratuit – Seniors. Rendez-vous devant le gymnase Curie. Venir en tenue de sport.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T14:45:00+02:00
Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T14:45:00+02:00
Gymnase Joliot-Curie Rue Georges-Guynemer, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Amélioration de la condition physique générale. Travail de l’ensemble du corps, sans trop d’intensité.
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