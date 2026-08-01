H3B EN CONCERT A LA NEUVELLE rue de l’étang La Neuvelle-lès-Scey

samedi 15 août 2026 · rue de l'étang · La Neuvelle-lès-Scey

Informations pratiques

La Neuvelle-lès-Scey

H3B EN CONCERT A LA NEUVELLE

rue de l’étang Place de l’étang La Neuvelle-lès-Scey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Retrouver H3B en concert à La Neuvelle Les Scey !

Buvette et petite restauration sur place.

Samedi 15/08 à partir de 19h.

Concert prévu à 20h. .

rue de l’étang Place de l’étang La Neuvelle-lès-Scey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 27 79 51 achard.vincent1105@gmail.com

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English : H3B EN CONCERT A LA NEUVELLE

L’événement H3B EN CONCERT A LA NEUVELLE La Neuvelle-lès-Scey a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE