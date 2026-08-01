H3B EN CONCERT A LA NEUVELLE rue de l’étang La Neuvelle-lès-Scey
samedi 15 août 2026 · rue de l'étang · La Neuvelle-lès-Scey
Informations pratiques
La Neuvelle-lès-Scey
H3B EN CONCERT A LA NEUVELLE
rue de l’étang Place de l’étang La Neuvelle-lès-Scey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
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Buvette et petite restauration sur place.
Samedi 15/08 à partir de 19h.
Concert prévu à 20h. .
rue de l’étang Place de l’étang La Neuvelle-lès-Scey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 27 79 51 achard.vincent1105@gmail.com
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English : H3B EN CONCERT A LA NEUVELLE
L’événement H3B EN CONCERT A LA NEUVELLE La Neuvelle-lès-Scey a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE