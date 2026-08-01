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AGENDA · La Neuvelle-lès-Scey

H3B EN CONCERT A LA NEUVELLE rue de l’étang La Neuvelle-lès-Scey

samedi 15 août 2026 · rue de l'étang · La Neuvelle-lès-Scey

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
rue de l'étang
Adresse
Place de l'étang
Ville
70360 La Neuvelle-lès-Scey
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

La Neuvelle-lès-Scey

H3B EN CONCERT A LA NEUVELLE

rue de l’étang Place de l’étang La Neuvelle-lès-Scey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Retrouver H3B en concert à La Neuvelle Les Scey !
Buvette et petite restauration sur place.
Samedi 15/08 à partir de 19h.
Concert prévu à 20h.   .

rue de l’étang Place de l’étang La Neuvelle-lès-Scey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 27 79 51  achard.vincent1105@gmail.com

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English : H3B EN CONCERT A LA NEUVELLE

L’événement H3B EN CONCERT A LA NEUVELLE La Neuvelle-lès-Scey a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE