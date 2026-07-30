Habille-toi, on sort ! Mon père avait 3 vaches Mouton Major Salle Emile Joulain Thorigné-d’Anjou

Informations pratiques

Thorigné-d’Anjou

Habille-toi, on sort ! Mon père avait 3 vaches Mouton Major

Salle Emile Joulain 4 Rue de l’Abbaye Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Spectacle de la production Mouton Major, présenté le samedi 05 décembre à Thorigné d’Anjou.

Portrait de l’agriculture d’aujourd’hui

En 60 ans le monde agricole breton a connu une spectaculaire mutation la révolution agricole bretonne. Et si monter dans une ensileuse à 7 ans pouvait changer le cours d’une vie ?

Yves-Marie Le Texier, fils d’agriculteur devenu comédien/ conteur, explore cette idée avec humour, poésie et humanité. À travers 5 portraits d’agriculteurs imaginaires, il nous emmène dans un voyage tendre, drôle et profond au coeur du monde agricole breton ses souvenirs, ses espoirs, ses doutes…

et ses évolutions. Un spectacle qui fait rire, réfléchir… et surtout, qui fait du bien. À voir absolument, que vous ayez les bottes aux pieds ou non ! .

Salle Emile Joulain 4 Rue de l’Abbaye Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Performance by the Mouton Major production, presented on Saturday, December 5, in Thorigné d’Anjou.

L’événement Habille-toi, on sort ! Mon père avait 3 vaches Mouton Major Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu