Haendel Chœurs d’Oratorios av Maurice Plantier Venelles

Venelles

Haendel Chœurs d’Oratorios

Samedi 30 mai 2026 de 20h30 à 22h30. av Maurice Plantier Eglise Saint-Hippolyte Venelles Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Couleurs et passions des derniers oratorios de Haendel, où le chœur s’affirme comme le véritable acteur du drame.

Le Chœur, miroir et acteur du Drame



De la gaieté extravertie à la mélancolie introspective, de la dévotion du fils à la jalousie dévorante envers un Hercules triomphant, jusqu’à la spiritualité lumineuse de Theodora, Haendel déploie ici une palette de contrastes saisissants.



Dans ce théâtre des passions, le chœur s’affirme comme un véritable acteur du drame. Loin d’être un simple commentateur, il incarne la voix du peuple, la fureur du destin ou l’intimité de la prière. Il se fait tour à tour foule païenne exaltée, témoin bouleversé de la tragédie antique ou communauté de foi prête au sacrifice.



Entre fougue de jeunesse et soumission devant l’adversité ces œuvres poignantes, portées par un Haendel au faîte de son art, transforment cette soirée en une expérience musicale intense et profondément humaine.



Distribution

CHŒUR CANTABILE d’Aix-en-Provence

Ensemble Orchestral Baroque

Direction Isabelle LOPEZ .

av Maurice Plantier Eglise Saint-Hippolyte Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The colors and passions of Handel’s last oratorios, where the choir asserts itself as the true protagonist of the drama.

L’événement Haendel Chœurs d’Oratorios Venelles a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme