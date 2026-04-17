Haensel Chœurs d’Oratorios Eglise Saint Hippolyte Venelles

Venelles

Haensel Chœurs d’Oratorios

Samedi 30 mai 2026 de 20h30 à 22h30. Eglise Saint Hippolyte 34, av Maurice plantier Venelles Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Couleurs et passions des derniers oratorios de Haendel, où le chœur s’affirme comme réel acteur du drame.

Chez Haendel, les chœurs ne commentent pas le drame ils l’incarnent.



De la gaieté extravertie à la mélancolie introspective, de la dévotion du fils à la jalousie dévorante face au triomphe d’Hercules, jusqu’à la spiritualité lumineuse de Theodora, Haendel déploie ici une palette de contrastes saisissants.



Dans ce théâtre des passions, le chœur s’affirme comme un véritable acteur du drame, il incarne la voix du peuple et se fait tour à tour foule païenne exaltée, témoin bouleversé de la tragédie antique ou communauté de foi prête au sacrifice.



Des œuvres poignantes, transformant le programme en une expérience musicale intense et profondément humaine.

– à l’Église Saint-Hippolyte de Venelles le 30 mai à 20h30.

– à la l’Église Saint-Jean-Baptiste d’Aix-en-Provence le 5 juin à 20h30 et le 7 juin à 19h00 2026.





Distribution

CHŒUR CANTABILE d’Aix-en-Provence

Ensemble Orchestral Baroque

Direction Isabelle LOPEZ .

Eglise Saint Hippolyte 34, av Maurice plantier Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 40 07 83 choeurcantabile@gmail.com

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English :

The colors and passions of Handel’s last oratorios, where the choir asserts itself as the real protagonist of the drama.

L’événement Haensel Chœurs d’Oratorios Venelles a été mis à jour le 2026-04-17 par Provence Tourisme