Haendel : Israel in Egypt – Orchestre & chœur de la Querelle des Bouffons Temple Protestant – Eglise Réformée Nantes
Haendel : Israel in Egypt – Orchestre & chœur de la Querelle des Bouffons Temple Protestant – Eglise Réformée Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 20:30 – 22:00
Gratuit : non pTarif Plein : 15€, réduit (-18 ans, étudiants, PMR) 7€, gratuit pour les – de 12 ans/ppBilletterie : http://www.laquerelledesbouffons.com/p TOUT PUBLIC
pstrongConcert par l’Orchestre & chœur de la Querelle des Bouffons /strong/ppDirection : Philippe Quélard/pp /ppOratorio en 2 actes de Georg Friedrich Haendel, « Israel in Egypt » narre avec une puissance incomparable les épisodes les plus célèbres de l’Ancien Testament : les dix plaies d’Égypte, les châtiments de Pharaon, le franchissement de la Mer Rouge, et la libération des Hébreux vers la terre promise. /p
Temple Protestant Nantes 44000
0749765888 http://www.laquerelledesbouffons.com
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