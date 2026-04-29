Haendel : Israel in Egypt – Orchestre & chœur de la Querelle des Bouffons Temple Protestant – Eglise Réformée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 20:30 – 22:00

Gratuit : non pTarif Plein : 15€, réduit (-18 ans, étudiants, PMR) 7€, gratuit pour les – de 12 ans/ppBilletterie : http://www.laquerelledesbouffons.com/p TOUT PUBLIC

pstrongConcert par l’Orchestre & chœur de la Querelle des Bouffons /strong/ppDirection : Philippe Quélard/pp /ppOratorio en 2 actes de Georg Friedrich Haendel, « Israel in Egypt » narre avec une puissance incomparable les épisodes les plus célèbres de l’Ancien Testament : les dix plaies d’Égypte, les châtiments de Pharaon, le franchissement de la Mer Rouge, et la libération des Hébreux vers la terre promise. /p

Temple Protestant Nantes 44000

0749765888 http://www.laquerelledesbouffons.com



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