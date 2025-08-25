Hakim Jemili présente « Fatigué » Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Hakim Jemili présente « Fatigué » Maison de la musique de Nanterre Nanterre vendredi 16 janvier 2026.

« Salut la France, super, sublime, excellent… » le gimmick incontournable d’Hakim Jemili ou l’ancien timide devenu humoriste. D’abord destiné à une carrière de footballeur… malmenée par des ligaments croisés, c’est vers sa deuxième passion que le jeune homme se tourne : l’écriture de sketchs. Avec son dernier spectacle Fatigué, l’humoriste, les yeux pétillants de malice et le sourire toujours vissé aux lèvres, s’attaque sur le non-sens de notre actualité, le traitement médiatique à deux vitesses, les préjugés, sans oublier un autoportrait incisif et plein d’autodérision.

Hakim Jemili débarque à Nanterre avec sa verve acérée.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 6 à 28 euros.

Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

