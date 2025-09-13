Halcyon Officiel Le Son de la Terre PARIS 05

Halcyon Officiel Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 8 janvier 2026.

Halcyon s’impose comme une voix nouvelle de la scène jazz moderne. Porté par une formation atypique et des musiciens aux horizons multiples, le projet explore les frontières entre tradition et innovation, mêlant l’héritage du jazz à des influences contemporaines venues des musiques du monde, du groove et de l’improvisation libre.

Ugo stradella (batterie et composition)

Mehdi kadourri – Guitare

Tom Salguero – Saxophone

Amaury Micaccia – basse

Florian Berret – synthé

Lauréats du Tremplin Le Son de la Terre, Halcyon vous invite à une escale musicale où le jazz moderne se réinvente, entre virtuosité, improvisation et poésie sonore, sur la péniche Le Son de la Terre.

Le jeudi 08 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05