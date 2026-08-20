Halle de Frans, Halles de Frans, Frans
samedi 19 septembre 2026 · Halles de Frans · Frans
Informations pratiques
Halle de Frans 19 et 20 septembre Halles de Frans Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00
La belle Halle de Frans provient d’un ancien hangar agricole de la commune du Plantay au cœur de la Dombes, dont les éléments de charpente sont en peuplier et date des années 1860. Démontée pour être sauvée de la destruction, elle est remontée en 2001 au cœur du village de Frans.
Halles de Frans 01480 Frans, 44 rue des Sorbiers Frans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
La belle Halle de Frans provient d’un ancien hangar agricole de la commune du Plantay au cœur de la Dombes, dont les éléments de charpente sont en peuplier et date des années 1860. Démontée pour être…
©Mairie de Frans