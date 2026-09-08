HALLOMANIA – Soirée DJ Fluo Party au Domaine des Bossons à Satigny, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

HALLOMANIA – Soirée DJ Fluo Party au Domaine des Bossons à Satigny Samedi 31 octobre, 20h00 Autre lieu

CHF 49.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T20:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:59:00+01:00

Fin : 2026-10-31T20:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:59:00+01:00

DJ set & Fluo Party au coeur des vignes

Deep house, lounge, pop, classiques revisités et électro : Anthony Huriez mixera les styles et les époques pour un DJ set festif où Halloween prend des airs de clubbing ! Le tout dans un univers entièrement Fluo Party, mêlant lumière noire, couleurs néon, accessoires phosphorescents et maquillage fluorescent. Chaque participant pourra se mettre aux couleurs de la soirée grâce aux accessoires et au maquillage mis à disposition.

Et parce qu’on est à Halloween, citrouilles, fantômes et autres clins d’œil horrifiques se parent eux aussi de couleurs fluo, pour une ambiance décalée !

Wine, music et good vibes

Impossible d’imaginer une soirée au Domaine des Bossons sans profiter également de ses vins ! Un verre de vin du Domaine – ou une autre boisson au choix – est inclus avec votre entrée, servi dans votre verre phosphorescent que vous pourrez conserver en souvenir.

Les vignerons tiendront également un bar à vins pendant toute la soirée pour vous permettre de découvrir leurs différentes cuvées. Bières et softs seront également proposés.

Un domaine viticole transformé en club fluo le temps d’une nuit : ne manquez pas le rendez-vous le plus inattendu de cet Halloween !

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.hallomania.com/soiree-dj-fluo-party-domaine-des-bossons-satigny/?utm_source=openagenda&utm_medium=agenda&utm_campaign=hallomania-2026 »}]

Pour Halloween, le Domaine des Bossons passe en mode fluo ! À Satigny, vibrez au son du DJ entre lumière noire, maquillage et accessoires fluo, vins du Domaine et ambiance survoltée !

Léman Expériences