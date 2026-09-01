Halloween à la Maison Aquarium Maison Aquarium du val de Besbre scénographie de l’eau douce Jaligny-sur-Besbre

samedi 31 octobre 2026 · Maison Aquarium du val de Besbre scénographie de l'eau douce · Jaligny-sur-Besbre

Informations pratiques

Jaligny-sur-Besbre

Halloween à la Maison Aquarium

Maison Aquarium du val de Besbre scénographie de l’eau douce Chemin du Stade Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

4 17 ans visite libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-31

Les poissons de la Maison aquarium ne se déguisent pas en montres ou autres chimères mais fêtent Halloween à leur manière !

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Maison Aquarium du val de Besbre scénographie de l’eau douce Chemin du Stade Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 80 81 maison.aquarium@interco-abl.fr

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English :

The fish at Maison Aquarium don’t dress up as watches or other fantastical creatures, but they celebrate Halloween in their own way!

L’événement Halloween à la Maison Aquarium Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire