Halloween à la salle des fêtes des Ormes rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes

Les Ormes

Halloween à la salle des fêtes des Ormes

rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:30:00

fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Du fond de sa chaumière, Mirabelle narre ses histoires aux enfants elle est toujours convaincue qu’il y a plein de chanteurs et de musiciens dans la salle pour accompagner ses histoires… à moins que ça ne soit pour accommoder ses recettes ! Pour les enfants de 3 à 12 ans et leur famille.

Durée approximative 1 heure

Salle des fêtes des Ormes .

rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 22 90 mediatheque@lesormes.fr

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English : Halloween à la salle des fêtes des Ormes

L’événement Halloween à la salle des fêtes des Ormes Les Ormes a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne