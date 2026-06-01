Halloween à la salle des fêtes des Ormes rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes
Halloween à la salle des fêtes des Ormes rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes mercredi 28 octobre 2026.
Les Ormes
Halloween à la salle des fêtes des Ormes
rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:30:00
fin : 2026-10-28 16:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Du fond de sa chaumière, Mirabelle narre ses histoires aux enfants elle est toujours convaincue qu’il y a plein de chanteurs et de musiciens dans la salle pour accompagner ses histoires… à moins que ça ne soit pour accommoder ses recettes ! Pour les enfants de 3 à 12 ans et leur famille.
Durée approximative 1 heure
Salle des fêtes des Ormes .
rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 22 90 mediatheque@lesormes.fr
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English : Halloween à la salle des fêtes des Ormes
L’événement Halloween à la salle des fêtes des Ormes Les Ormes a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne