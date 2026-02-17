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AGENDA · Sainte-Marie-aux-Mines

Halloween à Tellure Sainte-Marie-aux-Mines

mardi 20 octobre 2026 · Sainte-Marie-aux-Mines

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Lieu-dit Tellure
Ville
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Département
Haut-Rhin
Tarif

Sainte-Marie-aux-Mines

Halloween à Tellure

Lieu-dit Tellure Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-20 11:00:00
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-20

Explorez les profondeurs de la mine, là où les légendes prennent vie… Visites effrayantes, frissons garantis !
Explorez les profondeurs de la mine, là où les légendes prennent vie… Visites effrayantes, frissons garantis !   .

Lieu-dit Tellure Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 98 30  reservation@tellure.fr

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English :

Explore the depths of the mine, where legends come to life? Spooky visits, chills guaranteed!

L’événement Halloween à Tellure Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme du Val d’Argent

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