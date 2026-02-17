Halloween à Tellure Sainte-Marie-aux-Mines
mardi 20 octobre 2026 · Sainte-Marie-aux-Mines
Informations pratiques
Sainte-Marie-aux-Mines
Halloween à Tellure
Lieu-dit Tellure Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-20 11:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-20
Explorez les profondeurs de la mine, là où les légendes prennent vie… Visites effrayantes, frissons garantis !
Explorez les profondeurs de la mine, là où les légendes prennent vie… Visites effrayantes, frissons garantis ! .
Lieu-dit Tellure Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 98 30 reservation@tellure.fr
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English :
Explore the depths of the mine, where legends come to life? Spooky visits, chills guaranteed!
L’événement Halloween à Tellure Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme du Val d’Argent
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