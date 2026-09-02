Halloween au Château de Panloy menez l’enquête ! Château de Panloy Port-d’Envaux

Informations pratiques

Port-d’Envaux

Halloween au Château de Panloy menez l’enquête !

Château de Panloy 3 Domaine de Panloy Port-d’Envaux Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

de 5 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01

À l’occasion des vacances d’Halloween, le Château de Panloy, à Port-d’Envaux, invite petits et grands à se glisser dans la peau d’enquêteurs lors d’une Murder Party immersive Le Trophée de Gaston .

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Château de Panloy 3 Domaine de Panloy Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 23 contact@panloy.com

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English :

%C0 To celebrate Halloween, the Château de Panloy in Port-d’Envaux invites young and old alike to step into the shoes of detectives at an immersive Murder Party: Gaston’s Trophy.

L’événement Halloween au Château de Panloy menez l’enquête ! Port-d’Envaux a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge