Halloween au Domaine de Candé Monts
Halloween au Domaine de Candé Monts jeudi 29 octobre 2026.
Halloween au Domaine de Candé
Route du Ripault Monts Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:30:00
fin : 2026-11-01 17:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Venez vous faire peur au Domaine de Candé ! En famille ou entre amis, oserez-vous partir à la rencontre des occupants du château ? Petit frisson Grand frisson, ateliers, chasse au trésor… Plein de surprises vous attendent pour cette journée joyeusement effrayante ! (Déguisement conseillé)
Venez vous faire peur au Domaine de Candé ! En famille ou entre amis, oserez-vous partir à la rencontre des occupants du château ? Petit frisson Grand frisson, ateliers, chasse au trésor… Plein de surprises vous attendent pour cette journée joyeusement effrayante ! (Déguisement conseillé) .
Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70 domainecande@departement-touraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Halloween at Domaine de Candé
What if Saturday and Sunday were a lot like Wednesday? Have you ever noticed the similarities between Candé and Addams Manor? Ta da da dam …, ta da da dam …
L’événement Halloween au Domaine de Candé Monts a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil Départemental 37