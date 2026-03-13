Halloween au Domaine de Candé

Route du Ripault Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:30:00

fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Venez vous faire peur au Domaine de Candé ! En famille ou entre amis, oserez-vous partir à la rencontre des occupants du château ? Petit frisson Grand frisson, ateliers, chasse au trésor… Plein de surprises vous attendent pour cette journée joyeusement effrayante ! (Déguisement conseillé)

Venez vous faire peur au Domaine de Candé ! En famille ou entre amis, oserez-vous partir à la rencontre des occupants du château ? Petit frisson Grand frisson, ateliers, chasse au trésor… Plein de surprises vous attendent pour cette journée joyeusement effrayante ! (Déguisement conseillé) .

Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70 domainecande@departement-touraine.fr

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English : Halloween at Domaine de Candé

What if Saturday and Sunday were a lot like Wednesday? Have you ever noticed the similarities between Candé and Addams Manor? Ta da da dam …, ta da da dam …

L’événement Halloween au Domaine de Candé Monts a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil Départemental 37