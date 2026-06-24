Halloween au fort de Condé 2026 Chivres-Val mercredi 28 octobre 2026.

Chivres-Val

Halloween au fort de Condé 2026

Fort de Condé Chivres-Val Aisne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:30:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Halloween

Halloween

Tous publics. Convient aux enfants de 3 à 10 ans accompagnés au moins d’un adulte..

Suivez les traces des personnages du monde fantastique de Condé. Collectez les indices pour résoudre l’énigme et vous pourrez participer au goûter d’Halloween…

45 minutes environ.

Tarif animation + goûter, 8 € par personne .

Fort de Condé Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 54 40 00 fortdeconde@cc-valdeaisne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Halloween au fort de Condé 2026 Chivres-Val a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois