Halloween au fort de Condé 2026 Chivres-Val
Halloween au fort de Condé 2026 Chivres-Val mercredi 28 octobre 2026.
Chivres-Val
Halloween au fort de Condé 2026
Fort de Condé Chivres-Val Aisne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:30:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Halloween
Halloween
Tous publics. Convient aux enfants de 3 à 10 ans accompagnés au moins d’un adulte..
Suivez les traces des personnages du monde fantastique de Condé. Collectez les indices pour résoudre l’énigme et vous pourrez participer au goûter d’Halloween…
45 minutes environ.
Tarif animation + goûter, 8 € par personne .
Fort de Condé Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 54 40 00 fortdeconde@cc-valdeaisne.fr
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English :
L’événement Halloween au fort de Condé 2026 Chivres-Val a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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