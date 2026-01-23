Halloween et son feu d’artifice Gournay
Halloween et son feu d’artifice Gournay samedi 31 octobre 2026.
Halloween et son feu d’artifice
Salle des fêtes Gournay Indre
Début : 2026-10-31 18:30:00
fin : 2026-10-31
2026-10-31
Halloween à Gournay.Familles
Pour toute la famille avec un parcours enfant et un parcours ado/adulte, suivi d’un feu d’artifice .
Salle des fêtes Gournay 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 48 82 37 comitedesfetesdegournay@hotmail.com
English :
Halloween in Gournay.
