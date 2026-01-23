Marché de Noël Gournay
Marché de Noël Gournay jeudi 31 décembre 2026.
Marché de Noël
Salle des fêtes Gournay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-12-31 18:00:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Marché de Noël à Gournay.
Marché de Noël producteurs et artisans locaux,… .
Salle des fêtes Gournay 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 33 75 91 27
English :
Christmas market in Gournay.
L’événement Marché de Noël Gournay a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Pays de George Sand