Informations pratiques

Sainte-Fauste

Halloween Party au Golf des Sarrays

Les Sarrays Sainte-Fauste Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 18:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Préparez-vous à vivre une expérience terrifiante ! Dès 18h30, osez vous aventurer sur le parcours hanté au cœur de la forêt, où frissons et surprises vous attendent.

Cette soirée Halloween promet des moments inoubliables pour petits et grands amateurs de frayeurs. A partir de 18h30, sur réservation obligatoire, au Golf des Sarrays. .

Les Sarrays Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 54 49 sarrays.golf@gmail.com

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English :

Halloween evening at Golf des Sarrays: chills guaranteed with the Murder Party in the Club House.

L’événement Halloween Party au Golf des Sarrays Sainte-Fauste a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Champs d’Amour