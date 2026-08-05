AGENDA · Ebersheim
Halloween party Ebersheim
samedi 31 octobre 2026 · Ebersheim
Informations pratiques
Ebersheim
Halloween party
52 rue de Muttersholtz Ebersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 19:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Soirée Halloween party avec Dj Fred et repas
Soirée Halloween party avec Dj Fred et repas. .
52 rue de Muttersholtz Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 82 70 04 zsamb_carine@hotmail.com
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English :
Halloween Party with DJ Fred and Dinner
L’événement Halloween party Ebersheim a été mis à jour le 2026-08-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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