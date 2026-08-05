Informations pratiques

Ebersheim

Halloween party

52 rue de Muttersholtz Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 19:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Soirée Halloween party avec Dj Fred et repas

Soirée Halloween party avec Dj Fred et repas. .

52 rue de Muttersholtz Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 82 70 04 zsamb_carine@hotmail.com

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English :

Halloween Party with DJ Fred and Dinner

L’événement Halloween party Ebersheim a été mis à jour le 2026-08-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme