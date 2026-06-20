Sainte-Radegonde

Haltes Jeux Familles 1,2,3 soleil

Jardin du Presbytère Sainte-Radegonde Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez passer un moment privilégié avec votre enfant, les mercredis matin du mois de Juillet.

Les haltes jeux familles, proposées par le Relais Petite Enfance Rêve avec moi , sont des temps conviviaux et ludiques destinés aux familles avec enfants de moins de 5 ans. Elles se déroulent sur les quatre communes du SIVU dont Sainte Radegonde.

Ces moments privilégiés permettent aux enfants de découvrir, expérimenter et s’épanouir à travers différentes activités adaptées à leur âge.

C’est aussi l’occasion pour les parents d’échanger, de partager et de passer un temps de qualité avec leur enfant dans un cadre bienveillant. .

Jardin du Presbytère Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie +33 6 71 61 42 57 ram.reveavecmoi@gmail.com

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English :

Come spend some special time with your child on Wednesday mornings in July.

L’événement Haltes Jeux Familles 1,2,3 soleil Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)