Informations pratiques

Ham-sur-Meuse

Ham-sur-Meuse en Fête

Ham-sur-Meuse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

SAMEDI 25 JUILLET JOGGING 10 km Départ à 11h. Uniquement sur réservation 8€ MARCHE 5 km Tarif 5€ (réservation également possible). SPECTACLE à 12h Did’ en Live. DIMANCHE 26 JUILLET Entre 7h30 et 10h30 RANDONNÉE VTT 3 parcours au choix 30km (6€) 45 km (8€) 55 km (8€). SPECTACLE à 13h The Crazy Girls Show. BROCANTE tout au long de la journée. Sur les 2 jours Animations Buvette Restauration sur place (barbecue). Bienvenue à toutes et tous.

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Ham-sur-Meuse 08600 Ardennes Grand Est hamnimation08@outlook.fr

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English :

SATURDAY JULY 25: JOGGING 10 km Start at 11am. Reservations only: 8? WALK 5 km Price 5? (reservation also possible). SHOW at 12pm: Did’ en Live. SUNDAY JULY 26: Between 7:30 and 10:30 a.m.: MOUNTAIN BIKE HIKE: 3 routes to choose from: 30km (6?) 45 km (8?) 55 km (8?). SHOW at 1pm: The Crazy Girls Show. BROCANTE all day long. On both days: entertainment refreshment bar on-site catering (barbecue). All welcome.

L’événement Ham-sur-Meuse en Fête Ham-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-07-02 par Ardennes Tourisme