Hamlet par Thibault Perrenoud Centre culturel Paul Vaillant Couturier Boucau

Informations pratiques

Boucau

Hamlet par Thibault Perrenoud

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Dans le cadre de la programmation de la Scène Nationale du Sud Aquitain

Dans cette version inédite et condensée d’Hamlet, trois acteurs se partagent tous les rôles et racontent autant qu’ils incarnent le chef-d’œuvre de Shakespeare. Le tempo est rapide et le public, au cœur du dispositif, entoure les acteurs dont le jeu intense et à 360 degrés révèle une théâtralité brute et sans artifice.

Salle Apollo

Réservation en ligne .

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79

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English : Hamlet par Thibault Perrenoud

L’événement Hamlet par Thibault Perrenoud Boucau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque