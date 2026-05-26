Pérols

HANDBALL MHB VS NÎMES

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 6 juin, le MHB Montpellier Handball rencontrera pour sa dernière journée de Championnat de France Liqui Moly StarLigue, l’équipe de Nîmes.

Venez soutenir votre équipe préférée !

Samedi 6 juin, le MHB Montpellier Handball rencontrera pour sa dernière journée de Championnat de France Liqui Moly StarLigue, l’équipe de Nîmes.

Un derby, une belle fête du handball (avec, on espère des titres à présenter) mais aussi l’occasion de rendre hommage à Diego Simonet qui disputera son dernier match de hand avant une retraite méritée.

à 20h30 .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie

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English :

On Saturday June 6, MHB Montpellier Handball will meet Nîmes on the last day of the French Championship Liqui Moly StarLigue.

Come and support your favorite team!

L’événement HANDBALL MHB VS NÎMES Pérols a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER