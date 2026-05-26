HANDBALL MHB VS NÎMES Pérols
HANDBALL MHB VS NÎMES Pérols samedi 6 juin 2026.
Pérols
HANDBALL MHB VS NÎMES
Route de la Foire Pérols Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Samedi 6 juin, le MHB Montpellier Handball rencontrera pour sa dernière journée de Championnat de France Liqui Moly StarLigue, l’équipe de Nîmes.
Venez soutenir votre équipe préférée !
Samedi 6 juin, le MHB Montpellier Handball rencontrera pour sa dernière journée de Championnat de France Liqui Moly StarLigue, l’équipe de Nîmes.
Un derby, une belle fête du handball (avec, on espère des titres à présenter) mais aussi l’occasion de rendre hommage à Diego Simonet qui disputera son dernier match de hand avant une retraite méritée.
à 20h30 .
Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday June 6, MHB Montpellier Handball will meet Nîmes on the last day of the French Championship Liqui Moly StarLigue.
Come and support your favorite team!
L’événement HANDBALL MHB VS NÎMES Pérols a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Pérols (Hérault)
- FAMILY PIKNIK Pérols 1 août 2026
- CHICANDIER / MATHOU L’ODEON – PEROLS Perols 7 octobre 2026
- LA DAME DE PIERRE – SUD DE FRANCE ARENA Perols 8 octobre 2026
- LA FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER Pérols 9 octobre 2026
- FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER 2026 Pérols 9 octobre 2026