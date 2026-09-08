Handi-Troyes Troyes
jeudi 1 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Handi-Troyes
Place Alexandre Israël Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 10:00:00
fin : 2026-10-01 17:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Pour sa 20e édition, Handi Troyes propose une journée de sensibilisation au handicap, placée sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité.
De 10h à 17h, le public est invité à participer à différentes activités proposées par les structures présentes percussions, danse, yoga du rire, ateliers sensoriels, jeux, défis et animations sportives.
L’objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre le handicap en vivant des expériences concrètes, ludiques et accessibles, tout en favorisant les échanges et la création de lien. Cette journée invite ainsi à porter un autre regard sur le handicap, de manière positive et inclusive. .
Place Alexandre Israël Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 28 96 40 94 boukerfa.saadi.anissa@ladapt.net
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English :
L’événement Handi-Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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