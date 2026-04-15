Handisport en fête, Esplanade des Traceurs de coques, Nantes

Handisport en fête Samedi 13 juin, 11h00 Esplanade des Traceurs de coques Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

La Journée Handisport en fête est une journée de promotion des clubs sportifs handisport offrant une pratique sportive aux personnes en situation de handicap au sein de leurs clubs.

Un village avec des stands sera l’occasion pour nos clubs de se faire connaître et d’échanger sur sa pratique avec le public.

Un espace de jeu sera installé pour la démonstration des différents sports mais aussi pour permettre au public d’essayer l’activité (basket fauteuil , cécifoot, boccia…).

Esplanade des Traceurs de coques Parc des Machines de l’Ile, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

4e édition. handisport