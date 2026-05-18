Hangaout Festival Le Rouze Condat-en-Combraille

Condat-en-Combraille

Hangaout Festival

Le Rouze Domaine du Balbuzard Condat-en-Combraille Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

HANGAOUT est un festival dédié à la scène musical autour du handpan. Des ateliers, concerts, tombola, un village artisanal… le tout au bord du lac du Balbuzard. Billetterie à prix libre et conscient à prendre obligatoirement en prévente.

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Le Rouze Domaine du Balbuzard Condat-en-Combraille 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 57 55 41 contact@domainedubalbuzard.com

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English :

HANGAOUT is a festival dedicated to the handpan music scene. Workshops, concerts, tombola, craft village? all on the banks of Lac du Balbuzard. Free ticketing and advance sales are mandatory.

L’événement Hangaout Festival Condat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme des Combrailles