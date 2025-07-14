Happy Apocalypse LA MAISON / MAISON DE LA CULTURE NEVERS AGGLOMERATION Nevers

Happy Apocalypse Mardi 24 février 2026, 20h00 LA MAISON / MAISON DE LA CULTURE NEVERS AGGLOMERATION Nièvre

Début : 2026-02-24T20:00:00 – 2026-02-24T22:00:00

Fin : 2026-02-24T20:00:00 – 2026-02-24T22:00:00

Elle s’appelle Perle. Elle est le premier enfant hybride de l’histoire de l’humanité. L’animal avec lequel elle est croisée est le Varan de Komodo.

Happy Apocalypse est un conte musical électro-pop, une protopie, qui questionne la place de l’humain, une ode à la fragilité où le burlesque, la poésie, l’astrophysique et la métaphysique se croisent dans un tourbillon psychédélique.

6 comédiens et 3 musiciens en live font vivre des personnages fantasques et quelques ani-maux pour donner à l’humanité une chance de se réinventer.

LA MAISON / MAISON DE LA CULTURE NEVERS AGGLOMERATION 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

f.o.u.i.c / Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève Conte Astrophysique