Happy Apocalypse Théâtre André Malraux Rueil-Malmaison

Happy Apocalypse Théâtre André Malraux Rueil-Malmaison mardi 13 janvier 2026.

Happy Apocalypse Mardi 13 janvier 2026, 20h30 Théâtre André Malraux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-13T20:30:00 – 2026-01-13T22:30:00

Fin : 2026-01-13T20:30:00 – 2026-01-13T22:30:00

Elle s’appelle Perle. Elle est le premier enfant hybride de l’histoire de l’humanité. L’animal avec lequel elle est croisée est le Varan de Komodo.

Happy Apocalypse est un conte musical électro-pop, une protopie, qui questionne la place de l’humain, une ode à la fragilité où le burlesque, la poésie, l’astrophysique et la métaphysique se croisent dans un tourbillon psychédélique.

6 comédiens et 3 musiciens en live font vivre des personnages fantasques et quelques ani-maux pour donner à l’humanité une chance de se réinventer.

Théâtre André Malraux 9 place des Arts 92500 Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison 92500 Village Centre-ville Hauts-de-Seine Île-de-France

f.o.u.i.c / Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève Conte Astrophysique