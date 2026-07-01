Happy Apocalypse | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Happy Apocalypse | Théâtre Mardi 12 janvier 2027, 20h45 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 19 € à 34 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-12T20:45:00+01:00 – 2027-01-12T22:25:00+01:00

Fin : 2027-01-12T20:45:00+01:00 – 2027-01-12T22:25:00+01:00

Dans un monde en mutation, une famille vit une aventure hors norme : celle de Perle, première mutante de l’histoire, enfant mi-femme mi-reptile, dont la singularité défie les normes. Science, métaphysique, burlesque et émotion s’y croisent pour une performance où neuf interprètes évoluent dans un univers visuel saisissant. Décors modulables, costumes et masques d’animaux, lumières hypnotiques, musique pop rock live… Une atmosphère imprégnée de futurisme, de rêve et d’humanité profonde.

Mêlant réflexion et émerveillement, cette fable contemporaine célèbre la différence et l’altérité, des thèmes universels tels le droit d’exister et la fragilité comme force.

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Un véritable OVNI théâtral ! Happy Apocalypse explore avec humour et poésie les limites de l’humain, mêlant conte futuriste, musique live et scénographie époustouflante.

Pascal Gely