Brides-les-Bains

Harmonie de Moutiers Vendredi 04 juillet

Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’Harmonie de Moutiers vous donne rendez vous au Kiosque à 20h30. Venez à la rencontre des talentueux musiciens qui composent cette harmonie !

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Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

The Moutiers Brass Band will be performing at the Bandstand at 8:30pm. Come and meet the talented musicians who make up the band!

L’événement Harmonie de Moutiers Vendredi 04 juillet Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains