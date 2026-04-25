Harmonie de Moutiers Vendredi 04 juillet Brides-les-Bains
Harmonie de Moutiers Vendredi 04 juillet Brides-les-Bains samedi 4 juillet 2026.
Brides-les-Bains
Harmonie de Moutiers Vendredi 04 juillet
Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’Harmonie de Moutiers vous donne rendez vous au Kiosque à 20h30. Venez à la rencontre des talentueux musiciens qui composent cette harmonie !
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Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
The Moutiers Brass Band will be performing at the Bandstand at 8:30pm. Come and meet the talented musicians who make up the band!
L’événement Harmonie de Moutiers Vendredi 04 juillet Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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