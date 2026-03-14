Harmonie entre sons et nature Lussat
Harmonie entre sons et nature Lussat samedi 4 juillet 2026.
Harmonie entre sons et nature
Etang des Landes Lussat Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Plongez dans un bain sonore unique, en plein cœur de la Réserve naturelle où voix, instruments et sons de la nature se rencontrent pour créer une symphonie apaisante. .
Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 16 63 30 mymiet@gmail.com
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English : Harmonie entre sons et nature
L’événement Harmonie entre sons et nature Lussat a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Confluence Tourisme