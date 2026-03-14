Harmonie entre sons et nature

Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Plongez dans un bain sonore unique, en plein cœur de la Réserve naturelle où voix, instruments et sons de la nature se rencontrent pour créer une symphonie apaisante. .

Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 16 63 30 mymiet@gmail.com

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English : Harmonie entre sons et nature

L’événement Harmonie entre sons et nature Lussat a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Confluence Tourisme