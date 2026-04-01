Harmonie Municipale de Blanzy & Orchestre d’Harmonie de l’Ecole de Musique Salle Malraux Blanzy

Blanzy

Harmonie Municipale de Blanzy & Orchestre d’Harmonie de l’Ecole de Musique

Salle Malraux 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre des festivités qui marquent le 120e anniversaire de l’Harmonie-Batterie-Fanfare de Blanzy, après avoir accueilli la Fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine, l’Harmonie de Sanvignes et le Valley Brass Band of St Helens, l’Harmonie Municipale aura tout le plaisir de recevoir à l’EVA, le samedi 25 avril à 20h30, l’Orchestre d’Harmonie de l’École de Musique.

Retour aux sources, puisque bon nombre de musiciens de l’Harmonie ont étudié à l’EMM et participé aux activités de l’Orchestre Junior devenu depuis peu Orchestre d’Harmonie de l’EMM, rassemblant des élèves de tous âges enfants, adultes instruments à vents et percussions ; formation préliminaire, avant d’intégrer les rangs de l’harmonie et d’aborder un répertoire encore plus riche.

Soirée blanzyno-blanzynoise donc le 25 avril. 2 orchestres à découvrir ou à redécouvrir. À ne pas manquer ! .

Salle Malraux 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Harmonie Municipale de Blanzy & Orchestre d’Harmonie de l’Ecole de Musique

L’événement Harmonie Municipale de Blanzy & Orchestre d’Harmonie de l’Ecole de Musique Blanzy a été mis à jour le 2026-04-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)