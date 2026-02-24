La Blanzynoise Blanzy

La Blanzynoise

12ème Randonnée Pédestre, La Blanzynoise, organisée par les PAS-TOQUES.

Départs, Arrivée Complexe sportif Jean ZAY.

tarifs 5 à 7,50€ ravitaillements variés sur les parcours.

(j’apporte mon gobelet ou je le loue sur place pas de gobelet jetable).

Brioche et Chocolat avec une boisson offerte à l’arrivée.

Allure libre, chiens tenus en laisse, respect du Code de la Route.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Pour tous renseignements 03 85 58 49 43 ou 06 77 32 00 88 ou 06 52 65 09 18 .

Complexe Sportif Jean ZAY Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 49 43 gbucchini@gmx.fr

