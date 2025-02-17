Harmonie Mutuelle Urban Trail Amiens 2026

Amiens Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 13:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Ne ratez pas la 3e édition !

Une ville qui compte un patrimoine exceptionnel 53 monuments protégés au titre des monuments historiques et 126 lieux et monuments répertoriés à l’inventaire général du patrimoine culturel

Un parcours de 10km dans la ville qui permettra aux participants de découvrir en marchant ou en courant les plus beaux lieux et monuments d’Amiens.

Départ par vague de 400, toutes les 10 minutes à partir de 13h30

Parcours à faire en marchant ou en courant (la traversée des monuments se fera obligatoirement en marchant)

Plusieurs points de ravitaillement sur le parcours

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Don’t miss the 3rd edition!

A city with an exceptional heritage: 53 monuments protected as historical monuments and 126 sites and monuments listed in the general inventory of cultural heritage

A 10km route through the city, allowing participants to discover Amiens? most beautiful sites and monuments on foot or on a run.

Start in waves of 400, every 10 minutes from 1:30 p.m

Walk or run the course (monuments must be crossed on foot)

Several refreshment points along the route

L’événement Harmonie Mutuelle Urban Trail Amiens 2026 Amiens a été mis à jour le 2025-02-17 par OT D’AMIENS