Harmonie Salon du Bien-Être Salle des fêtes Saint-Jean-de-Liversay

Saint-Jean-de-Liversay

Harmonie Salon du Bien-Être

Salle des fêtes Rue du Docteur Quoy Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

L’association LA VOIE DES SAGES organise pour la 4ème fois le salon du bien-être HARMONIE, avec des conférences et des ateliers. Lors de cette édition, il y aura également un pôle dédié à l’enfant et la famille sur le thème du bien-être.

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Salle des fêtes Rue du Docteur Quoy Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 45 15 07 lavoiedessages17@gmail.com

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English :

The association LA VOIE DES SAGES is organizing the HARMONIE wellness fair for the 4th time, with conferences and workshops. This year’s event will also feature a section dedicated to children and families on the theme of well-being.

L’événement Harmonie Salon du Bien-Être Saint-Jean-de-Liversay a été mis à jour le 2026-04-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin