Harmonie Spectacle Equestre Rue de Palassie Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Harmonie Spectacle Equestre

Rue de Palassie Pôle Equestre Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Spectacle équestre Harmonie présenté par Aintzina Zaldiak.

Music live by Zézé

Restauration sur place .

Rue de Palassie Pôle Equestre Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 38 37 64

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English : Harmonie Spectacle Equestre

L’événement Harmonie Spectacle Equestre Biarritz a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Biarritz