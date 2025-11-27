HAROLD BARBE – HAROLD BARBE – RELAX MAX – THEATRE A L’OUEST Caen

HAROLD BARBE – HAROLD BARBE – RELAX MAX Début : 2026-11-20 à 21:00. Tarif : – euros.

Humour trash, rock’n’roll et observations bien senties : Harold Barbé revient sur scène avec son troisième spectacle, RELAX MAX. Chroniqueur sur France Inter dans l’émission Zoom Zoom Zen, Harold mélange l’esprit affûté du stand-up à l’énergie brute du metal. Son point de départ ? La disparition de son meilleur pote Max pendant le festival Hellfest. Mais derrière cette quête absurde et touchante, se cache un voyage intérieur où tout le monde s’y retrouve : l’amitié, la loyauté, le chaos du monde moderne et nos petits démons du quotidien. Entre réflexions grinçantes, dérapages maîtrisés et tendresse masquée sous la barbe, Harold balance un humour sans filtre — celui d’un mec qui a joué aussi bien devant le public de Blanche Gardin, Gad Elmaleh, Sellig, Aldebert… que devant des métalleux enragés au Hellfest. Oui, le seul humoriste à avoir été programmé au Hellfest. Et ça, c’est pas rien. RELAX MAX, c’est un voyage entre le rire et le riff, où l’on rit fort, parfois jaune, mais toujours vrai.

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14