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Harold Barbé – Nouveau spectacle en rodage Le Bacchus Rennes

mardi 16 février 2027 · Le Bacchus · Rennes

Harold Barbé – Nouveau spectacle en rodage Le Bacchus Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 16 février 2027
Fin
mardi 16 février 2027
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
Rennes

Harold Barbé – Nouveau spectacle en rodage Le Bacchus Rennes 16 – 18 février 2027

Après « Deadline » et « Relax Max », tous deux joués à guichets fermés, Harold Barbé revient avec un nouveau spectacle actuellement en rodage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-16T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-18T22:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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