Informations pratiques

Harold Barbé – Nouveau spectacle en rodage Le Bacchus Rennes 16 – 18 février 2027

Après « Deadline » et « Relax Max », tous deux joués à guichets fermés, Harold Barbé revient avec un nouveau spectacle actuellement en rodage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-16T21:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-18T22:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes



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