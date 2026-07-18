AGENDA · Rennes
Harold Barbé – Nouveau spectacle en rodage Le Bacchus Rennes
mardi 16 février 2027 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Harold Barbé – Nouveau spectacle en rodage Le Bacchus Rennes 16 – 18 février 2027
Après « Deadline » et « Relax Max », tous deux joués à guichets fermés, Harold Barbé revient avec un nouveau spectacle actuellement en rodage.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-16T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-18T22:15:00.000+01:00
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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
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