ALFA MIST – SALLE PLEYEL Paris

ALFA MIST Début : 2026-01-27 à 20:00. Tarif : – euros.

TALENT BOUTIQUE PRESENTE ALFA MISTROULETTE 1ERE PARTIELimité à 4 billets par commande.Privilégier l’émotion à la perfection : telle est la devise d’Alfa Mist, multi-instrumentiste, rappeur et producteur londonien.Depuis Nocturne , il s’impose comme une figure singulière de la scène UK, collaborant avec Jordan Rakei, Tom Misch ou Loyle Carner. Son style mêle production intime, jazz, hip-hop, néo-classique et relectures d’œuvres comme celles d’Ólafur Arnalds.Issu de l’est londonien, Alfa découvre le jazz via le grime et les samples de producteurs comme J Dilla. Autodidacte, il apprend le piano à l’oreille pour explorer ces sonorités. En 2017, son premier album ‘Antiphon’ le révèle avec plus de 10 millions d’écoutes. Suivront ‘Structuralism’ et ‘Bring Backs’, albums introspectifs sur l’identité, la communauté et les inégalités.Son cinquième opus, ‘Variables’, plus rythmé, marque un retour à l’énergie des concerts live ; chaque morceaux étaient enregistrés en deux prises, captant une spontanéité rare.Alfa Mist enchaîne les projets : il dirige son label Sekito, coanime le podcast Are We Live, et collabore avec de nombreux artistes.Après une cigale complète en 2023 et un show à Jazz à la villette en 2024, Alfa Mist sera en concert le 27 janvier 2026 à la Salle Pleyel pour présenter ‘Roulette’ son prochain projet, dont la sortie est prévue le 3 octobre 2025.

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75