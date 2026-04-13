HASHTAG BIMBO, La julienne, Plan-les-Ouates
HASHTAG BIMBO, La julienne, Plan-les-Ouates samedi 2 mai 2026.
HASHTAG BIMBO Samedi 2 mai, 21h00 La julienne
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00
Gratuit, sans réservation.
Le groupe de rock Hashtag Bimbo sera en live à La julienne. Un ROCK sans préfixe ni adjectif servi par quatre fans expérimentés, offrant des compos originales pour reconnecter l’auditeur à ses instincts.
La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève
Concert de rock gratuit
DR
À voir aussi à Plan-les-Ouates
- Atelier Mieux Vivre au Naturel – Baume répulsif contre les moustiques, La julienne, Plan-les-Ouates 22 avril 2026
- Atelier-découverte, Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 23 avril 2026
- Atelier Mieux Vivre au Naturel – Balade-cueillette et confection d’un apéritif, La julienne, Plan-les-Ouates 9 mai 2026
- Atelier-découverte, Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 6 juin 2026
- Atelier-découverte, Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 6 juin 2026