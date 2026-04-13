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HASHTAG BIMBO, La julienne, Plan-les-Ouates

HASHTAG BIMBO, La julienne, Plan-les-Ouates

HASHTAG BIMBO, La julienne, Plan-les-Ouates samedi 2 mai 2026.

Lieu : La julienne

Adresse : 116 route de Saint-Julien

Ville : 1228 Plan-les-Ouates

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif : CHF 0.-

HASHTAG BIMBO Samedi 2 mai, 21h00 La julienne

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00

Gratuit, sans réservation.
Le groupe de rock Hashtag Bimbo sera en live à La julienne. Un ROCK sans préfixe ni adjectif servi par quatre fans expérimentés, offrant des compos originales pour reconnecter l’auditeur à ses instincts.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève
Concert de rock gratuit

DR

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