HASHTAG BIMBO, La julienne, Plan-les-Ouates

HASHTAG BIMBO Samedi 2 mai, 21h00 La julienne

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00

Gratuit, sans réservation.

Le groupe de rock Hashtag Bimbo sera en live à La julienne. Un ROCK sans préfixe ni adjectif servi par quatre fans expérimentés, offrant des compos originales pour reconnecter l’auditeur à ses instincts.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

Concert de rock gratuit

DR