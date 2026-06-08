Saint-Brevin-les-Pins

HATHA VINYASA

Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Hatha Vinyasa

Pratique fluide pour accueillir l’énergie de l’été

Entre douceur et intensité, les postures seront une porte d’entrée à la présence et à l’ancrage pour s’ouvrir à l’énergie estivale sans s’éparpiller.

Ambiance colorée et décorée pour l’occasion

Une séance longue de 2h de Hatha Vinyasa avec exploration du souffle, des asanas et de la relaxation.

(Un mixte accessible aux pratiquants réguliers de Hatha yoga dans lequel les Vinyasa fluides seront proposés en plusieurs versions pour que tous-tes puissent se sentir à l’aise).

Réservation obligatoire sur mlkyoga.fr Billetterie possible en ligne ICI>>> .

Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 58 55 80 contactmlkyoga@gmail.com

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English :

L’événement HATHA VINYASA Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin