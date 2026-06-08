HATHA VINYASA Saint-Brevin-les-Pins
HATHA VINYASA Saint-Brevin-les-Pins dimanche 21 juin 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
HATHA VINYASA
Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Hatha Vinyasa
Pratique fluide pour accueillir l’énergie de l’été
Entre douceur et intensité, les postures seront une porte d’entrée à la présence et à l’ancrage pour s’ouvrir à l’énergie estivale sans s’éparpiller.
Ambiance colorée et décorée pour l’occasion
Une séance longue de 2h de Hatha Vinyasa avec exploration du souffle, des asanas et de la relaxation.
(Un mixte accessible aux pratiquants réguliers de Hatha yoga dans lequel les Vinyasa fluides seront proposés en plusieurs versions pour que tous-tes puissent se sentir à l’aise).
Réservation obligatoire sur mlkyoga.fr Billetterie possible en ligne ICI>>> .
Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 58 55 80 contactmlkyoga@gmail.com
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English :
L’événement HATHA VINYASA Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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