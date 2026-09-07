Hats 2 Heads – Keeping Company & si le colibri, Place du village de Fontaine-Lavaganne, Fontaine-Lavaganne

Informations pratiques

Hats 2 Heads – Keeping Company & si le colibri Dimanche 13 septembre, 15h30 Place du village de Fontaine-Lavaganne Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T15:30:00+02:00 – 2026-09-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T15:30:00+02:00 – 2026-09-13T16:00:00+02:00

Une jongleuse et un jongleur se réunissent pour créer plus que ce qu’il et elle ne pourraient réaliser seuls. Le mouvement, la jonglerie, la montée et la descente des chapeaux, tout parle avec un langage qui leur est propre. Plus de chapeaux en l’air, moins de pieds au sol. Une corde déposée en cercle sur le sol défini un espace de jeux et de partage.

« Un spectacle de jonglage délicat et inventif, plein de poésie »

Une proposition artistique du Centre des Arts du cirque et de la rue La Batoude

Création & interprétation : Aude Cattin & Ezra Weill

TOUT PUBLIC à partir de 5 ans

Place du village de Fontaine-Lavaganne Rue du Colombier – 60 Fontaine-Lavaganne Fontaine-Lavaganne 60690 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://picardieverte.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CC.PicardieVerte »}]

2 artistes de cirque. 10 chapeaux. 1 échelle. Oise

DR